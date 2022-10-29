Украинская сторона отреагировала на заявление России о расторжении "зернового соглашения": "Примитивный шантаж"

Представитель Зеленского Сергей Никифоров, руководитель ОП Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировали на дерзкое заявление России о расторжении "зернового соглашения".

Украина отреагировала на заявление России о расторжении "зернового соглашения" из-за взрывов в оккупированном Севастополе. Так, в пресс-службе Зеленского говорят, что ожидают реакцию Турции и ООН на соответствующие российские заявления, ведь Украина с Россией не подписывала никаких прямых соглашений.

Об этом в комментарии Суспильному сообщил представитель президента Зеленского Сергей Никифоров.

"Украина не подписывала с РФ никаких "зерновых соглашений". Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств. Поэтому ожидаем реакции подписантов", — сказал Никифоров.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал такие решения России "примитивным шантажом".

"Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... Выдумки о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком примитивно и предсказуемо. Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к концу", — написал Ермак в своем Телеграмме.

Между тем, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все государства требовать от РФ прекратить "голодные игры" и вернуться к своим обязательствам.

"Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей", — написал Кулеба в Твиттере.

Отметим, что Киев не подписывал прямых договоренностей с Российской Федерацией. В июле "зерновое соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш. Соглашение называется "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов".

Такое же соглашение с Турцией и ООН подписала и Россия. От турецкой стороны документ подписал министр обороны Хулуси Акар, от РФ – министр обороны Сергей Шойгу.

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