Украинская "Википедия" заняла 14 место по количеству статей — подробности

В прошлом году количество статей превысило число более чем 1,3 млн.

К концу 2023 года количество статей в украинской "Википедии" превысило 1,3 млн, что является 14-м показателем в мире.

Об этом сообщается в блоге украинских редакторов Википедии.

В 2023 году в украинской "Википедии" появилась 84 431 статья, что на 4,9% меньше, чем в 2022 году.

В 2023 году в украинской "Википедии" зафиксировано 1 188 млн просмотров страниц, что на 12% больше, чем в 2022 году (1 060 млн просмотров). Абсолютный годовой рост составляет 128 млн. просмотров. За семь лет популярность украинской "Википедии" выросла на 124%.

Наиболее популярными в украиноязычной версии "Википедии" статьи, касающиеся географии, истории, культуры и искусства, архитектуры, музейного дела, войска, политики.

Число уникальных устройств, с которых просматривали украинскую "Википедию", в декабре 2023 года составило 16,5 млн.=, это на 6% больше, чем в декабре 2022 года.

Напомним, демограф рассказала, сколько людей выехало за границу с февраля 2022 года и сколько сейчас живут в Украине.

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