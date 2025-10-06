"Украинская жизнь для них – мишень": Зеленский прокомментировал удар оккупантов по родовому в Сумах

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украинская жизнь для российских оккупантов — мишень.

Так, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар врага по роддому в Сумах пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом 6 октября.

Зеленский подчеркнул, что это один из многих ударов, которые Россия наносит ежедневно по украинским городам и селам.

«Россияне даже не пытаются скрыть, что украинская жизнь для них — это мишень», — сказал он.

Зеленский сообщил, что во время удара беспилотника по зданию роддома, люди, к счастью, были в укрытии. Это персонал 35 женщин и 11 детей. В этот раз обошлось без пострадавших.

«И это один из многих ударов, которые Россия наносит ежедневно по нашим городам, по нашим селам. Россияне даже не пытаются скрыть, что вся украинская жизнь для них это мишень. И дроны эти, авиабомбы, ракеты, они запускают хоть и по приказу», — подчеркнул президент.

Напомним, ранее 6 октября российская армия прицельно атаковала дроном 3-й роддом в Сумах. На момент удара в медучреждении находилось 166 человек (в том числе 11 детей, 35 пациенток и 120 работников). Всем удалось спуститься в укрытие.