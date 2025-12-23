- Дата публикации
Украинские АЭС из-за ударов РФ снизили генерацию: в Минэнерго заявили о нарушении ядерной безопасности
РФ в очередной раз массированно атаковала нашу энергетику, из-за чего АЭС Украины снизили генерацию. В Минэнерго подчеркнули: это нарушение ядерной безопасности со стороны государства-агрессорки.
Украинские АЭС вынужденно снизили мощность своей генерации. Энергетики работают для восстановления сети.
Об этом сообщает Минэнерго.
"Увеличение мощности АЭС до номинальных значений будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные врагом сети", - сказал Некрасов.
Он отмечает: это грубое нарушение Россией международных требований по ядерной безопасности. Россияне готовят по критической инфраструктуре, обеспечивающей питание и выдачу мощностей АЭС. И на это должно обратить внимание мировое сообщество.
"Российскую политику энергетического террора нужно остановить", - подчеркнул он.
По данным ведомства, в 8 областях есть обесточенные потребители.
Как стало известно, без электричества находятся жители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также есть обесточивание в Винницкой, Черниговской, Житомирской и Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.
Ранее стало известно, что в Украине применены аварийные отключения из-за последствий атаки РФ.