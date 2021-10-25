По прогнозам, в этом году должны собрать более 110 тысяч тонн крупы.

Украина собрала рекордный урожай гречки.

Также читайте Украина может собрать самый большой урожай гречки за последние 3 года: повлияет ли это на цены

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 25 октября.

Отмечается, что аграрии уже намолотили 107 тысяч тонн гречневого зерна. И это только из 15 областей. Больше всего уродило в Винницкой области. Минагрополитики прогнозирует, что в этот раз удастся собрать более 110 тысяч тонн крупы.

Напомним, что в этом году на поддержку производителей гречки было выделено 50 миллионов гривен. Господдержка планируется и на следующий год.

Украинские аграрии собрали рекордный урожай гречки – Экономические новости

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку