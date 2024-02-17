Украинские аналоги "Ланцета": Федоров рассказал, почему они важны и когда Украина может их производить

Об украинском аналоге "Ланцета", чем они важны и сколько и когда Украина может их производить, рассказал в эфире "1+1" вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Во-первых, "Ланцет" позволяет увеличить дистанцию впечатления техники, то есть он работает на 30-40 километров. Сегодняшние коптеры, FPV работают на 10-15... 23 есть рекорд... Поэтому для нас важно создание аналога "Ланцет" ", то есть дрона, который может поражать на 40 километров. И очень важно, что может работать днем, как FPV... Потому что большие коптеры, которые бомберы (русские их называют "Баба Яга"), они работают ночью, потому что они большие и их можно поражать... И также, что важно в "Ланцетах" – они просто по GPS, по точке на карте летят, они по сути руководствуются видеоканалом и можно наводить и корректировать движение во время впечатления в цель. есть возможности захвата цели и донаведения. То есть последние там 200-300-500 метров... донаведение происходит уже без связи... Увлекается цель и донаводится, то есть все средства радиоэлектронной борьбы уже не влияют на этот дрон", — отметил чиновник. .

Также он озвучил возможные объемы производства таких БПЛА.

"Я думаю, что вопрос нескольких месяцев... До 1000 тяжело всем производителям дойти достаточно быстро, но сотни можно производить через несколько месяцев", — резюмировал Федоров.

Напомним, недавно российские пропагандисты распространили дезинформацию о производстве в РФ 200 тысяч дронов "Ланцет", которых вскоре будет миллион.

Читайте также: