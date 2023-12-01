Украинские аналоги немецких комплексов Gepard усилят ПВО во Львовской области

К концу зимы планируется укомплектовать 10 огневых групп зенитками, которые могут вести огонь по воздушным целям без непосредственного участия человека.

Мобильные группы "охотников за "Шахедами" на Львовщине получат на вооружение зенитные установки отечественного производства, работающие по принципу известного немецкого комплекса Gepard.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в интервью "Укринформу".

По его словам, до конца зимы планируется укомплектовать 10 огневых групп зенитками, которые могут вести огонь по воздушным целям без непосредственного участия человека. Это позволит более эффективно защищать объекты критической инфраструктуры на Львовщине от ударов с воздуха. Львовский ІТ Кластер инвестирует в этот проект 30 млн. грн.

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“Основной их задачей будет отслеживание воздушных целей, захват через акустические датчики, радары, визуальное наблюдение и уничтожение. Это украинский аналог известной немецкой установки Gepard”, – сказал Козицкий.

В целом социально ответственный бизнес по запросу Львовской ОВА помог укомплектовать 45 мобильных огневых групп для ВК "Запад". Кроме того, оснащено еще 13 групп для нового подразделения, созданного для защиты неба над Львовской областью.

Максим Козицкий подчеркнул, что такие инициативы — это только помощь Воздушному командованию "Запад".

“Надеемся, что системы Patriot, IRIS-T, NASAMS будут доставлены в том числе и во Львовскую область. Ни администрация, ни ІТ-Кластер, ни волонтеры не смогут закрыть украинское небо, но мы можем дополнять и усиливать системы большой и средней дальности и автоматизированные системы”, — акцентировал начальник Львовской ОВА.

Напомним, ранее военный специалист в области радиотехнологий рассказал, можно ли сэкономить драгоценные ракеты ПВО и бороться с вражескими БПЛА другим способом.

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