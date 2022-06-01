Украинские артиллеристы победили оккупантов в игре "кошки-мышки" (видео)

Российские оккупанты не смогли убежать от ВСУ.
Украинские артиллеристы сыграли с ними в игру "кошки-мышки" и победили.
Видео выложили в Генштабе ВСУ.
"Кошки-мышки" и черный дымок. Как воины 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожают оккупантов", — подписали видео в Генштабе.
На кадрах видно, как техника оккупантов едет по степной дороге. Украинские артиллеристы не смогли поразить ее с первого раза. Российские захватчики попытались сбежать и начали колесить по полям вдоль и поперек.
Правда, поездили они недолго. Их "поймали" украинские артиллеристы и российские оккупанты отправились на тот свет.
Напомним, что точным выстрелом ВСУ уничтожили вражескую бронированную-дозорную разведывательную машину.
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