Украинские артиллеристы уничтожили командный пункт российских морпехов в Донецкой области

ВСУ уничтожили командный пункт одной из бригад морской пехоты.
В результате много погибших и раненых.
Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк.
"В результате артиллерийского удара подразделениями ВС Украины в Донецкой области был уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота", — сообщает Цымбалюк.
Сейчас, по его информации, известно о 3 погибших и более 14 раненных офицерах командного состава бригады, в том числе:
- ВРИО командира 810 обр МП полковник Ян Суханов – тяжело ранен;
- начальник связи 810 обр МП капитан Андрей Бушмин – тяжело ранен;
- командир 542 десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков – тяжело ранен;
- ВРИО командира 382 отдельного батальона МП майора Леонида Смирнова – тяжело ранено;
- командир гаубической самоходной артиллерийской батареи 546, капитан Виктор Ершов — тяжело ранен (оторвана рука).
Напомним, что после многочисленных потерь среди личного состава на территории Украины военнослужащие 24-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 55433, Шилово, Новосибирская область, РФ) массово отказываются от участия в специальной военной операции и пишут рапорты на увольнение.
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