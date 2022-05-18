Украинские артиллеристы уничтожили командный пункт российских морпехов в Донецкой области

ВСУ уничтожили командный пункт одной из бригад морской пехоты.

В результате много погибших и раненых.

Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк.

"В результате артиллерийского удара подразделениями ВС Украины в Донецкой области был уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота", — сообщает Цымбалюк.

Сейчас, по его информации, известно о 3 погибших и более 14 раненных офицерах командного состава бригады, в том числе:

ВРИО командира 810 обр МП полковник Ян Суханов – тяжело ранен;

начальник связи 810 обр МП капитан Андрей Бушмин – тяжело ранен;

командир 542 десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков – тяжело ранен;

ВРИО командира 382 отдельного батальона МП майора Леонида Смирнова – тяжело ранено;

командир гаубической самоходной артиллерийской батареи 546, капитан Виктор Ершов — тяжело ранен (оторвана рука).

Напомним, что после многочисленных потерь среди личного состава на территории Украины военнослужащие 24-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 55433, Шилово, Новосибирская область, РФ) массово отказываются от участия в специальной военной операции и пишут рапорты на увольнение.

Читайте также: