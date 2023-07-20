Украинские атомщики отказываются выполнять приказ окупантов: какая ситуация на ЗАЭС

Наши специалисты не готовы к какому-либо сотрудничеству с оккупантами.

Так называемый "гендиректор" Запорожской АЭС Юрий Черничук, назначенный россиянами, пытается заставить украинских сотрудников станции подписать контракты с Росатомом, чтобы запустить четвертый энергоблок. Однако они отвечают четко – "нет".

Об этом сообщает Энергоатом.

Враг давит на людей

Персонал станции категорически отказывается исполнять преступный приказ. Дело в том, что это является прямым нарушением лицензии на эксплуатацию, выданной Госатомрегулированием Украины (ДИЯРУ).

В течение последней недели из-за постоянного физического и психологического давления оккупантов около 30 человек лицензированного персонала ЗАЭС покинули Энергодар. Им удалось уехать на подконтрольную Украине территорию. В то же время оперативный персонал, завезенный из России, абсолютно некомпетентен и не имеет соответствующего опыта.

Оккупационные власти выкручиваются, как могут. Так, Черничук пытается приобщить к работе станции украинских работников, которые еще раньше отказались подписать фейковые контракты с Росатомом. Этим людям заблокирован доступ на станцию.

"Ответственный украинский персонал осознает, что нарушение условий лицензии ДИЯРУ приведет к потере персональных лицензий после деоккупации ЗАЭС", – подчеркнули в Энергоатоме.

Украинских атомщиков призвали и дальше не выполнять преступных приказов оккупационного руководства станции. Решения нелегитимных руководителей могут привести к нарушению норм ядерной и радиационной безопасности станции.

Ранее отмечалось, что россияне пройдут Запорожскую АЭС. В настоящее время контроль радиационного состояния на площадке ЗАЭС осуществляется благодаря датчикам радиационного мониторинга, которые расположены на правом берегу Днепра – в пяти километрах от станции.

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