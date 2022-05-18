Украинские АЗС изменили цены на автогаз: за сколько теперь им можно заправиться

Украинские АЗС изменили цены на автогаз: за сколько теперь им можно заправиться

Он, как и бензин с дизелем, продолжает дорожать.

Так, средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла в период с 17 по 18 мая на 1,15 – до 36,39 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Читайте также: Эксперт рассказал, когда в Украине улучшится ситуация с наличием топлива и что будет с ценами

Отмечается, что на 0,5-3 грн/л увеличила цены часть консолидированной сети "Привата". На станциях "Авиас" автогаз стоит 36,37 грн/л, "Укрнефть" – 33,88 грн/л. На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 1 и 2 грн/л до 36,99 и 37,98 грн/л соответственно.

На станциях "Укргаздобыча" цена выросла на 3 грн – до 42 грн/л.

Кроме того, за указанный период на 0,5-2 грн/л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", "Автотранс", UPG и других.

Фото: enkorr.ua

Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит топлива. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное горючее будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.