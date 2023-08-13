Украинские беспилотники атаковали логистическую базу российских войск в Крыму — СМИ

В ночь на субботу, 12 августа 2023 года 17 украинских беспилотников атаковали логистическую базу российских войск недалеко от Евпатории в оккупированном Крыму.

По предварительным данным, десятки оккупантов были убиты или ранены из-за атаки в Крыму.

Об этом информируютисточники "Украинской правды" в СБУ, которая и организовала атаку

Источники СМИ сообщили детали ночной атаки беспилотников на оккупированный Крым.

По их данным, 17 дронов атаковали логистическую базу российских войск недалеко от Евпатории.

Военная контрразведка СБУ отработала по палаточному городку окупантов, стоянкам автомобильной техники и топливозаправщикам.

Масштаб повреждений уточняется. По предварительным данным, речь идет о десятках убитых и раненых окупантов и множестве поврежденной техники», — говорится в сообщении СМИ.

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Напомним, под утро 12 августа пропагандистские рос"СМИ" сообщили, что ВС России якобы сегодня ночью отразили атаки 20 "украинских беспилотников" на Крым, пострадавших и разрушений нет

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