Украинские беженцы столкнулись с дилеммой: планируют ли они возвращаться домой

Украинские беженцы в Европе оказались перед тяжелым выбором – возвращаться на родину, где бурлит война, или остаться жить за границей.

Об этом пишет The New York Times.

В материале говорится, что, несмотря на то, что в последнее время в общественном мнении в европейских странах растет негатив по отношению к иммигрантам, прием именно украинцев наоборот местные власти считают успехом.

Например, Германия заявила о желании предложить украинским беженцам долгосрочное будущее в стране без привязки к событиям в самой Украине.

37-летняя Ирина Хомич, которая сейчас находится в Германии со своей 8-летней дочерью, делится: "Сердце говорит вернуться назад. Но я хочу лучшего будущего для своей дочери".

Для самих беженцев Европа еще не стала новым домом в полной мере. Несмотря на сложности в поиске работы за границей, постепенно становится все больше тех, кто рассматривает Европу как свой новый дом.

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Первые 8, 10, 12 месяцев они больше ждали и думали: "Потом мы вернемся, мы построим новую Украину после войны". Но сейчас они учат немецкий язык и ищут работу", — сказал мэр Фрайбурга Мартин Горн.

Он признал трудный эмоциональный выбор, связанный с решением остаться, но сказал, что с точки зрения города украинцы стали активом, способным восполнить дефицит работы в городе. "Они нам нужны", — сказал он.

Напомним, страны Европы продолжают принимать беженцев из Украины. В частности, украинцам предоставляют временное убежище в Германии, Нидерландах, Швейцарии, Норвегии, Ирландии и Польше. Украинцам предоставляют бесплатное жилье, питание, билеты на поезд или автобус, медицинскую помощь и финансовую поддержку.

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