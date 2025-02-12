Украинские беженцы в Польше рискуют остаться без лечения: подробности

В Польше могут изменить правила предоставления медицинских услуг для украинцев

В Польше рассматривают законопроект, лишающий украинских беженцев бесплатной медицины за отсутствие работы и медстраховку.

Об этом пишет издание Visit Ukraine.

Закон, разрешающий украинским беженцам в Польше пользоваться бесплатными медицинскими услугами, может быть изменен. Согласно новому законопроекту, бесплатная медицинская помощь будет предоставляться только при условии, что беженцы оплачивают медицинское страхование.

Инициаторы законопроекта отмечают необходимость установления равных условий для украинцев и других иностранцев в Польше, в частности в вопросах медицинского страхования.

Проект закона был подан в Сейма, ожидается его рассмотрение. Если изменения будут приняты, они вступят в силу через 30 дней с момента принятия постановления. Это станет значительными изменениями для беженцев из Украины, привыкших к бесплатной медицинской помощи в Польше.

Законопроект обоснован как попытка сделать медицинскую систему Польши справедливой, поскольку поляки обязаны платить взносы для получения медицинских услуг.

Этот закон является частью большей политической инициативы, которая включает изменения в программе помощи 800+ и нацелена на то, чтобы выплаты были привязаны к трудоустройству и уплате налогов. Закон вызвал разные реакции среди политиков: одни поддерживают равные условия для всех, другие – озабочены трудностями для беженцев.

Напомним, ранее мы писали, что последние данные Европейского статистического бюро свидетельствуют об увеличении выездов граждан Украины из Польши в Германию. ФРГ стала одной из стран ЕС, куда активно уходят украинцы.

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