Украинские беженцы лишатся помощи в Германии: правительство ужесточает требования

Беженцам из Украины могут урезать финансовую помощь

Министр труда Германии Бербель Бас планирует заморозить социальные выплаты для части украинских беженцев и усилить санкции за отказ идти на работу. По состоянию на 2025 год в Германии находится около 1,25 млн украинских беженцев.

Об этом сообщает Bild.

Согласно постановлению министерства, стандартные выплаты для беженцев в Германии останутся на замороженном уровне.

В частности, одинокий человек будет получать 563 евро в месяц, дети до 6 лет — 357 евро, дети 7–14 лет — 390 евро, дети 15–18 лет — 471 евро.

Это решение объяснили, что в 2024 году помощь выросла из-за высокой инфляции на 61 евро. Однако в 2025 году инфляция резко упала, и выплаты фактически стали завышенными.

Однако Бербель Бас предлагает также усилить санкции для тех беженцев, которые уходят от трудоустройства или не посещают центры занятости. Бас предложила сокращение выплат на 30% для тех, кто пропускает встречи без уважительной причины, а также полное прекращение пособия для отказывающихся от работы беженцев.

«Я хочу, чтобы люди нашли работу. Больше советов, более тесная поддержка и больше обязательств. Мы предлагаем людям больше поддержки на пути к работе, но значительно усложняем дорогу тем, кто не участвует», — сказала Бас.

Ожидается, что правительство Германии официально одобрит новые правила выплат для беженцев с 10 сентября.

