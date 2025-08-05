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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украинские беженцы в Германии: сколько работают, сколько остаются безработными

Более 270 тысяч украинцев нашли работу в Германии. Читайте, как изменилась ситуация на рынке труда за год.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Украинские беженцы

Украинские беженцы

В Германии работают около 272 тысяч украинских беженцев.

Об этом сообщает 4 августа Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на данные Федерального агентства по трудоустройству.

По сравнению с 2024 годом количество украинцев, имеющих работу и уплачивающих взносы в фонды социального страхования, выросло на 80 тысяч, пишет Deutsche Welle.

Более 200 тысяч украинцев зарегистрированы как безработные

Как безработные в Германии сейчас зарегистрировано 217 тысяч украинцев. Из них 58% ищут работу на уровне, обычно не требующем профессионального образования. Еще 36% ищут квалифицированную работу.

Приблизительно 24 тысячи граждан Украины посещают курсы немецкого языка профессионального направления, которые оплачиваются центрами занятости.

По состоянию на март 2025 года около 701 тысячи украинцев в Германии имели право на получение социальной помощи «бюргергельд», из них 502 тысячи — трудоспособного возраста.

Напомним, ранее мы писали о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен сократить объемы социальной помощи, которую сейчас получают безработные и малообеспеченные, в том числе и украинские беженцы.

Кроме того, Германия временно прекратила прием беженцев по программе переселения, координируемой Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

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