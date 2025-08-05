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Украинские беженцы в Германии: сколько работают, сколько остаются безработными
Более 270 тысяч украинцев нашли работу в Германии. Читайте, как изменилась ситуация на рынке труда за год.
В Германии работают около 272 тысяч украинских беженцев.
Об этом сообщает 4 августа Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на данные Федерального агентства по трудоустройству.
По сравнению с 2024 годом количество украинцев, имеющих работу и уплачивающих взносы в фонды социального страхования, выросло на 80 тысяч, пишет Deutsche Welle.
Более 200 тысяч украинцев зарегистрированы как безработные
Как безработные в Германии сейчас зарегистрировано 217 тысяч украинцев. Из них 58% ищут работу на уровне, обычно не требующем профессионального образования. Еще 36% ищут квалифицированную работу.
Приблизительно 24 тысячи граждан Украины посещают курсы немецкого языка профессионального направления, которые оплачиваются центрами занятости.
По состоянию на март 2025 года около 701 тысячи украинцев в Германии имели право на получение социальной помощи «бюргергельд», из них 502 тысячи — трудоспособного возраста.
Напомним, ранее мы писали о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен сократить объемы социальной помощи, которую сейчас получают безработные и малообеспеченные, в том числе и украинские беженцы.
Кроме того, Германия временно прекратила прием беженцев по программе переселения, координируемой Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).