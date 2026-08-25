Украинские беженцы в стране ЕС могут потерять выплаты: что нужно сделать до 31 августа

Злотые / © Pexels

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Украинцам в Польше, у которых есть дети, необходимо подтвердить свое лицо при условии, что они оформили статус UKR без загранпаспорта. Если этого не сделать до 31 августа включительно, начисления по программе «800+» (выплата 800 злотых ежемесячно) будут отменены, поскольку статус временной защиты будет аннулирован.

Об этом сообщили в Управлении социального страхования Польши (ZUS). Там отмечают, что кроме социальных выплат можно потерять право на легальное пребывание и трудоустройство в стране.

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Кого это касается

Обязанность подтверждения личности распространяется на тех граждан Украины, которым предоставили номер PESEL со статусом UKR на основании свидетельства о рождении или других внутренних документов — чаще всего это касается детей. В первые месяцы полномасштабного вторжения многим из них оформляли статус без наличия действующего загранпаспорта.

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«Право на пособие на воспитание ребенка „800+“ для детей из Украины зависит от наличия соответствующего статуса пребывания. Поэтому подтверждение личности оказывает непосредственное влияние на возможность дальнейшего пользования этой поддержкой», — отмечают в социальной службе.

Что нужно сделать

Для соблюдения прав и выплат достаточно провести один визит в управление гмины по месту жительства. При этом необходимо предоставить действующий проездной документ (загранпаспорт) ребенка или взрослого.

Если лицо не будет подтверждено в указанный срок, статус UKR автоматически изменят на NUE. Это будет означать полное прекращение временной защиты. В таком случае выплаты пособия «800+» прекратятся, а дальнейшее легальное проживание и работа в Польше потребуют оформления новых разрешительных документов.

Напомним, в Польше переписали правила оформления документов для украинцев. Теперь перед приемом в отделениях ГП «Документ» украинским беженцам нужно будет предварительно записаться в электронную очередь.

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