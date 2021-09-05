Украинские бизнесмены собрали уже 18 миллионов гривен на восстановление костела Святого Николая

Каждый отдал по миллиону гривен
После разрушительного пожара в костеле Святого Николая в Киеве украинские бизнесмены объединились и начали жертвовать средства на восстановление памятника и за сутки уже собрано 17 миллионов гривен.
Такие цифры приводит бизнесмен Владислав Чечеткин.
"То, что происходило последние 24 часа, иначе как единением не назовешь. К 1 миллиона гривен, который на восстановительные работы в костеле выделит "Rozetka", один за другим присоединяются другие бизнесы", — отметил Владислав.
В частности по миллиону гривен добавили:
• Олег Гороховский "Monobank"
• Ставницев Андрей "SD Capital"
• Рафал Ющак "Альфа-Банк Украина"
• Александр Конотопский "Ajax Systems"
• Андрей Ваврыш "SAGA Development"
• Владимир Поперешнюк "Новая почта"
• Сергей Жуйков "Blackshield Capital"
• Артур Мхитарян "Taryan Group"
А также компании:
• Dragon Capital
• Райффайзен Банк
• ПУМБ
• ПриватБанк
• ENSO
• Группа компаний "Автострада"
• Эпицентр К
• UDP девелоперская компания
О перечислении еще одного миллиона рассказал и бизнесмен Влад Школьник, который контролирует Forum Property Management Group.
Чечеткин уверен, что на этом цифра не остановится, ведь предполагает, что не всех смог увидеть, кто присоединился к инициативе, а также будут те, кто еще готов сделать свой вклад.
"Министр культуры Александр Ткаченко опубликовал счет для реставрационных работ и я знаю, что десятки средних и малых бизнесов и еще больше простых людей тоже сделали пожертвования. Для многих из них это могут быть очень существенные, чувствительные суммы денег, а значит такое пожертвование ценно вдвойне! Верю, что костел, жемчужина Киева, будет спасен нашими совместными усилиями. Верю, как никогда, в украинский бизнес. И горжусь быть частью украинского общества! ", — отметил Владислав.