Украинские бизнесмены собрали уже 18 миллионов гривен на восстановление костела Святого Николая

Каждый отдал по миллиону гривен

После разрушительного пожара в костеле Святого Николая в Киеве украинские бизнесмены объединились и начали жертвовать средства на восстановление памятника и за сутки уже собрано 17 миллионов гривен.

Такие цифры приводит бизнесмен Владислав Чечеткин.

"То, что происходило последние 24 часа, иначе как единением не назовешь. К 1 миллиона гривен, который на восстановительные работы в костеле выделит "Rozetka", один за другим присоединяются другие бизнесы", — отметил Владислав.

В частности по миллиону гривен добавили:

• Олег Гороховский "Monobank"

• Ставницев Андрей "SD Capital"

• Рафал Ющак "Альфа-Банк Украина"

• Александр Конотопский "Ajax Systems"

• Андрей Ваврыш "SAGA Development"

• Владимир Поперешнюк "Новая почта"

• Сергей Жуйков "Blackshield Capital"

• Артур Мхитарян "Taryan Group"

А также компании:

• Dragon Capital

• Райффайзен Банк

• ПУМБ

• ПриватБанк

• ENSO

• Группа компаний "Автострада"

• Эпицентр К

• UDP девелоперская компания

О перечислении еще одного миллиона рассказал и бизнесмен Влад Школьник, который контролирует Forum Property Management Group.

Чечеткин уверен, что на этом цифра не остановится, ведь предполагает, что не всех смог увидеть, кто присоединился к инициативе, а также будут те, кто еще готов сделать свой вклад.

"Министр культуры Александр Ткаченко опубликовал счет для реставрационных работ и я знаю, что десятки средних и малых бизнесов и еще больше простых людей тоже сделали пожертвования. Для многих из них это могут быть очень существенные, чувствительные суммы денег, а значит такое пожертвование ценно вдвойне! Верю, что костел, жемчужина Киева, будет спасен нашими совместными усилиями. Верю, как никогда, в украинский бизнес. И горжусь быть частью украинского общества! ", — отметил Владислав.

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