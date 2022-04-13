Украинские больницы получат оборудование для предоставления экстренной помощи на 1 млрд грн

Большую часть оборудования передадут медучреждениям, обслуживающим население из пострадавших от войны регионов.
Украинские больницы, лечащие пострадавших от военных действий пациентов, усилят дополнительным оборудованием для оказания неотложной и экстренной помощи.
Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Минздрав получил возможность приобрести дополнительное оборудование, поскольку Кабмин увеличил финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", который Министерство здравоохранения реализует в сотрудничестве с Всемирным банком.
В рамках проекта уже закуплено и в течение месяца будет поставлено в больницы:
- 1400 инфузионных и шприцевых насосов;
- 40 анестезионных аппаратов;
- 600 мониторов пациента;
- 600 ларингоскопов;
- 800 аспираторов;
- 300 портативных капнографов;
- 500 мобильных аппаратов ультразвуковой диагностики;
- 150 электрокардиографов;
- 200 мобильных рентгенаппаратов.
Общая стоимость оборудования составляет более 1 млрд грн. Большая часть оснащения будет передана больницам, обслуживающим население из пострадавших от войны регионов.
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