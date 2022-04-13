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Украинские больницы получат оборудование для предоставления экстренной помощи на 1 млрд грн

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Украинские больницы получат оборудование для предоставления экстренной помощи на 1 млрд грн

pixabay.com

Большую часть оборудования передадут медучреждениям, обслуживающим население из пострадавших от войны регионов.

Украинские больницы, лечащие пострадавших от военных действий пациентов, усилят дополнительным оборудованием для оказания неотложной и экстренной помощи.

Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Минздрав получил возможность приобрести дополнительное оборудование, поскольку Кабмин увеличил финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", который Министерство здравоохранения реализует в сотрудничестве с Всемирным банком.

В рамках проекта уже закуплено и в течение месяца будет поставлено в больницы:

  • 1400 инфузионных и шприцевых насосов;
  • 40 анестезионных аппаратов;
  • 600 мониторов пациента;
  • 600 ларингоскопов;
  • 800 аспираторов;
  • 300 портативных капнографов;
  • 500 мобильных аппаратов ультразвуковой диагностики;
  • 150 электрокардиографов;
  • 200 мобильных рентгенаппаратов.

Общая стоимость оборудования составляет более 1 млрд грн. Большая часть оснащения будет передана больницам, обслуживающим население из пострадавших от войны регионов.

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