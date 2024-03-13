Украинские бойцы испытывают "плавучие бронежилеты": фото

Плавучий модуль крепится к бронежилету и выдерживает вес не только военного, но и дополнительного снаряжения в 27 килограммов.

Бойцы спецподразделений ВСУ испытывают два образца "плавучих бронежилетов" — украинского и иностранного производства.

Об этом в среду, 13 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, опубликовав соответствующие фото.

Плавучий модуль крепится к бронежилету и выдерживает вес не только военного, но и дополнительного снаряжения в 27 килограммов.

Также читайте Чего ВСУ не хватает на фронте – командир отделения ответил

"Если такой бронежилет попадает в воду, то воздушная подушка автоматически надувается и поднимает бойца на поверхность", — отметил Александр Шарко, главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

В настоящее время в Центральном управлении проводят анкетирование бойцов, которые тестировали плавучие бронежилеты.

“Нам очень важны отзывы бойцов. После таких испытаний мы получаем важную информацию от групп тестирования. Это позволяет улучшать изделия”, – добавил Александр Шарко.

"Плавучие бронежилеты" разработали для военно-морских сил, понтонеров, сил специальных операций и некоторых спецподразделений десантно-штурмовых войск.

Напомним, одна из компаний Британии заявила о возможности производить прямо в Украине гаубицы для уничтожения вражеского личного состава и легкой бронированной техники.

Читайте также: