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Украинские бойцы ликвидировали 24,5 тыс. оккупантов и более 80 вражеских ПВО: Генштаб обновил данные

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Украинские бойцы ликвидировали 24,5 тыс. оккупантов и более 80 вражеских ПВО: Генштаб обновил данные

Associated Press

По состоянию на сегодняшний день, 4 мая, общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов от полномасштабного вторжения в Украину составляют 24 500 человек. За сутки украинские защитники ликвидировали 300 российских оккупантов.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также захватчики потеряли:

  • танков — 1077 (+15) ед;
  • боевых бронированных машин — 2610 (+43) ед;
  • артиллерийских систем — 491 (+16) ед;
  • систем ракетно-залпового огня — 163 (+1) ед;
  • средства ПВО — 81 (+1) ед;
  • самолетов — 194 (+0) ед;
  • вертолетов — 155 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 1867 (+24) ед;
  • корабли / катера — 10 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 303 (+12);
  • специальная техника — 38 (+0);
  • крылатые ракеты — 87 (+3).

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по мирным городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 70-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения по инфраструктуре.

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