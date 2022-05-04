Украинские бойцы ликвидировали 24,5 тыс. оккупантов и более 80 вражеских ПВО: Генштаб обновил данные

По состоянию на сегодняшний день, 4 мая, общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов от полномасштабного вторжения в Украину составляют 24 500 человек. За сутки украинские защитники ликвидировали 300 российских оккупантов.
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Также захватчики потеряли:
- танков — 1077 (+15) ед;
- боевых бронированных машин — 2610 (+43) ед;
- артиллерийских систем — 491 (+16) ед;
- систем ракетно-залпового огня — 163 (+1) ед;
- средства ПВО — 81 (+1) ед;
- самолетов — 194 (+0) ед;
- вертолетов — 155 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 1867 (+24) ед;
- корабли / катера — 10 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 303 (+12);
- специальная техника — 38 (+0);
- крылатые ракеты — 87 (+3).
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по мирным городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 70-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения по инфраструктуре.
Читайте также: