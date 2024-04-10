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Украинские бойцы ликвидировали российского пропагандиста под Кременной: детали

Украинские бойцы ликвидировали российского пропагандиста под Кременной: детали

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Украинские бойцы ликвидировали российского пропагандиста под Кременной: детали

Російський військовий / X (Twitter)

Очевидно, репортер ну очень хотел попасть на "концерт в Кобзон", если уж притолкался на территорию Украины.

ВСУ был ликвидирован очередным российским пропагандистом. Так, под Кременной уничтожен майор прессслужбы Минобороны РФ Евгений Половодов.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Скорбь россиян за пропагандистом / ©
Скорбь россиян за пропагандистом
Ликвидированный российский пропагандист / ©
Ликвидированный российский пропагандист

Ранее русский военный отправил "на дембель " своего нерадивого сослуживца. Оккупант во время стрельбы из РПГ в сторону украинских позиций "мастерски" поразил своего собратья реактивной струей пороховых газов через сопло гранатомета.

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