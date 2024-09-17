Украинские бойцы показали эффектную работу наземного дрона-камикадзе (видео)

ВСУ показали мину-охотника в действии.
Самонаводящийся наземный противотанковый дрон-камикадзе эффектно уничтожает вражескую бронетехнику. Кадры обнародовали бойцы 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" бригады "Рубеж".
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
Ранее бойцы ВСУ по HIMARS ударили по полигону с скоплением личного состава армии РФ в Донецкой области. В Сети появились кадры последствий прилета кассетных боеприпасов. РосСМИ сообщают о ликвидации не менее 50 российских военнослужащих.
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