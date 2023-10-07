Украинские бойцы показали, как обустраивают огневые позиции на Донбассе – фото

Каждая местность требует особого подхода к устройству огневых позиций в зависимости от особенностей почвы и рельефа.

Так, песчаная почва в лесах Донбасса определяет свои правила оборудования инженерных сооружений. Отсутствие возможности качественной маскировки при ведении боевых действий в хвойных лесах заставляет углублять огневые позиции в землю, а сыпучесть песчаных грунтов требует создавать дополнительное укрепление.

Об этом рассказывает "Азов".

Украинские бойцы на Донетчине/Фото с телеграмм-канала "АЗОВ"

Украинские бойцы на Донетчине/Фото с телеграмм-канала "АЗОВ"

"На фото расчет 120-мм миномета работает с углубленной позиции. С каждым вырытым сантиметром бойцы увеличивают шансы сохранить свое вооружение и здоровье личного состава", – отмечают защитники.

Украинские бойцы на Донетчине/Фото с телеграмм-канала "АЗОВ"

Украинские бойцы на Донетчине/Фото с телеграмм-канала "АЗОВ"

Отметим, что украинские военные одного из механизированных батальонов 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго поразили огневую позицию врага в Донецкой области.

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