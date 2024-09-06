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Украинские бойцы показали, как щедро поливают позиции россиян огнем (видео)

Украинские бойцы показали, как щедро поливают позиции россиян огнем (видео)

ВСУ поливают огнем позиции армии РФ

Врагу очень горячо на фронте в Украине.

Так, ВСУ показали, как поливают противника раскаленной металлической стружкой и обнажают позиции россиян на Запорожском, Харьковском, Донецком направлениях. В частности, яркие кадры показали воины подразделения "Khorne Group" 116-й отдельной механизированной бригады и пилоты 93-й отдельной механизированной "Холодный Яр".

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Украинские бойцы щедро поливают позиции россиян огнем

Украинские бойцы щедро поливают позиции россиян огнем

Ранее наши воины под обстрелом затрофели очередной российский танк. Задание выполнили бойцы 15-й бригады Национальной гвардии "Кара-Даг" на Покровском направлении.

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