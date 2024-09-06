Украинские бойцы показали, как щедро поливают позиции россиян огнем (видео)

Врагу очень горячо на фронте в Украине.

Так, ВСУ показали, как поливают противника раскаленной металлической стружкой и обнажают позиции россиян на Запорожском, Харьковском, Донецком направлениях. В частности, яркие кадры показали воины подразделения "Khorne Group" 116-й отдельной механизированной бригады и пилоты 93-й отдельной механизированной "Холодный Яр".

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Украинские бойцы щедро поливают позиции россиян огнем

Ранее наши воины под обстрелом затрофели очередной российский танк. Задание выполнили бойцы 15-й бригады Национальной гвардии "Кара-Даг" на Покровском направлении.

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