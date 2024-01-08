Украинские бойцы показали один из самых зрелищных ударов по вражеской технике (видео)

Вражеская техника очень ярко и неотвратимо пылает в Украине.
Так, российский танк на левом берегу Херсона был полностью забит боекомплектом. Операторы подразделения БПЛА "ГРИФОН" 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ свой шанс не упустили, нанеся мощный удар по противнику.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
"Видимо, один из самых зрелищных взрывов вражеской техники с начала полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ! Красота!", — отметил журналист.
Ранее ССО отчитались об уничтоженных вражеских ЗРК "Бук" на Донецком направлении.
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