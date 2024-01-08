Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Украинские бойцы показали один из самых зрелищных ударов по вражеской технике (видео)

Украинские бойцы показали один из самых зрелищных ударов по вражеской технике (видео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
1093
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинские бойцы показали один из самых зрелищных ударов по вражеской технике (видео)

Поражение российского танка

Вражеская техника очень ярко и неотвратимо пылает в Украине.

Так, российский танк на левом берегу Херсона был полностью забит боекомплектом. Операторы подразделения БПЛА "ГРИФОН" 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ свой шанс не упустили, нанеся мощный удар по противнику.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Украинские бойцы показали один из самых зрелищных ударов по вражеской технике

Украинские бойцы показали один из самых зрелищных ударов по вражеской технике

"Видимо, один из самых зрелищных взрывов вражеской техники с начала полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ! Красота!", — отметил журналист.

Ранее ССО отчитались об уничтоженных вражеских ЗРК "Бук" на Донецком направлении.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1093
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация