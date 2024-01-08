Украинские бойцы показали один из самых зрелищных ударов по вражеской технике (видео)

Вражеская техника очень ярко и неотвратимо пылает в Украине.

Так, российский танк на левом берегу Херсона был полностью забит боекомплектом. Операторы подразделения БПЛА "ГРИФОН" 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ свой шанс не упустили, нанеся мощный удар по противнику.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Украинские бойцы показали один из самых зрелищных ударов по вражеской технике

"Видимо, один из самых зрелищных взрывов вражеской техники с начала полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ! Красота!", — отметил журналист.

Ранее ССО отчитались об уничтоженных вражеских ЗРК "Бук" на Донецком направлении.

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