Украинские бойцы показали первые кадры зачистки Красногоровки (видео)

Оккупанты отчаянно цеплялись за каждый дом.

В ВСУ показали первые кадры зачистки населённого пункта от россиян. Задание выполнили бойцы 3-й роты 1-го штурмового батальона и 1-й роты 2-го штурмового батальона бригады.

Видео показала 3-я отдельная штурмовая бригада.

ВСУ показали первые кадры зачистки Красногоровки

"Проходя минные заграждения, подразделения бригады зашли в город на броне и начали продвижение по улицам. Враг не собирался отходить и цеплялся за каждый дом. Россиян из них выбивали силой, патронами и гранатами", — отметили в бригаде.

Как результат – отбитый у врага город. Потери противника составили более 100 уничтоженных солдат.

Напомним, Третья штурмовая выбила оккупантов из Красногоровки.

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