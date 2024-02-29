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Украинские бойцы показали первые кадры зачистки Красногоровки (видео)

Украинские бойцы показали первые кадры зачистки Красногоровки (видео)

Украинские бойцы показали первые кадры зачистки Красногоровки (видео)

Красногоровка

Оккупанты отчаянно цеплялись за каждый дом.

В ВСУ показали первые кадры зачистки населённого пункта от россиян. Задание выполнили бойцы 3-й роты 1-го штурмового батальона и 1-й роты 2-го штурмового батальона бригады.

Видео показала 3-я отдельная штурмовая бригада.

ВСУ показали первые кадры зачистки Красногоровки

ВСУ показали первые кадры зачистки Красногоровки

"Проходя минные заграждения, подразделения бригады зашли в город на броне и начали продвижение по улицам. Враг не собирался отходить и цеплялся за каждый дом. Россиян из них выбивали силой, патронами и гранатами", — отметили в бригаде.

Как результат – отбитый у врага город. Потери противника составили более 100 уничтоженных солдат.

Напомним, Третья штурмовая выбила оккупантов из Красногоровки.

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