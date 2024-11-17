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Украинские бойцы показали уничтожение логистики врага (видео)

Украинские бойцы показали уничтожение логистики врага (видео)

Уничтожение логистики РФ

Враг продолжает нести потери.

Так, наши воины показали уничтожение русской логистики на Покровском направлении. Задачу выполнили пилоты подразделения MURAMASA 109-й отдельной бригады территориальной обороны.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Украинские бойцы показали уничтожение логистики врага

Украинские бойцы показали уничтожение логистики врага

"Пилоты уничтожают российскую логистику, превращая ее в метровые очереди из чермета на Покровском направлении", – отметил он.

Напомним, по состоянию на утро 17 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 720 880 российских окупантов. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1640 российских военных.

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