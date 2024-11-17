Украинские бойцы показали уничтожение логистики врага (видео)

Так, наши воины показали уничтожение русской логистики на Покровском направлении. Задачу выполнили пилоты подразделения MURAMASA 109-й отдельной бригады территориальной обороны.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Украинские бойцы показали уничтожение логистики врага

"Пилоты уничтожают российскую логистику, превращая ее в метровые очереди из чермета на Покровском направлении", – отметил он.

Напомним, по состоянию на утро 17 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 720 880 российских окупантов. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1640 российских военных.

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