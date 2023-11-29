Украинские бойцы поразили российский ЗРК "Тор" на Запорожском направлении (видео)

Наши бойцы нанесли удар по вражеской технике. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе армии РФ под названием "Тор".

Видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.

Украинские бойцы поразили российский ЗРК "Тор" в Запорожском направлении

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Артиллеристам ВСУ удалось поразить российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" в Запорожском направлении. Как известно, эта техника очень дорогая. Задание выполнили бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Ранее бойцы ССО на Юге скорректировали огонь HIMARS по вражеской командно-штабной машине. Она полностью уничтожена.

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