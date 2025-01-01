Украинские бойцы поздравили окупантов с Новым годом (видео)

Враг продолжает нести потери.
Российские оккупанты активно принимают поздравления с Новым годом от украинских защитников. Это работа Сил обороны ОТУ "Луганск".
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
Благодаря усилиям нескольких бригад, которые уверенно держат оборону на своих участках фронта, армия Путина ежедневно несет потери в промышленных масштабах.
Ранее на временно оккупированной территории Донецкой области уничтожены четыре вражеских объекта с телекоммуникационным оборудованием. Речь идет о незаконном операторе связи "Феникс".
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