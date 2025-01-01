Украинские бойцы поздравили окупантов с Новым годом (видео)

Российские оккупанты активно принимают поздравления с Новым годом от украинских защитников. Это работа Сил обороны ОТУ "Луганск".

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Украинские бойцы поздравили оккупантов с Новым годом

Благодаря усилиям нескольких бригад, которые уверенно держат оборону на своих участках фронта, армия Путина ежедневно несет потери в промышленных масштабах.

Ранее на временно оккупированной территории Донецкой области уничтожены четыре вражеских объекта с телекоммуникационным оборудованием. Речь идет о незаконном операторе связи "Феникс".

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