Украинские бойцы сбили иранский беспилотник из стрелкового оружия: фото

Украинские бойцы уничтожили иранский дрон-камикадзе Shahed-136, который россияне переименовали в "Герань". Вражеский беспилотник военные уничтожили с помощью стрелкового оружия.

Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили на странице 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода в Facebook.

"Мобильное подразделение Курта 28-й омбр, которое недавно уничтожило Shahed "Герань-1", на этот раз приземлили и "Герань-2". Воины в очередной раз вывели БпЛА из строя стрелковым оружием, после чего он сдетонировал в воздухе. Теперь эта кучка металлолома никому не повредит, а ребята уже подстерегают следующих", — говорится в сообщении.

Украинский боец ​​со сбитым вражеским беспилотником, фото / 28 омбр имени Рыцарей Зимнего Похода

Иранские дроны на войне против Украины

Россия в войне против Украины использует иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", которые в РФ переименовали в "Герань", и выдают их за свои разработки. Россияне постоянно атакуют украинские города этими беспилотниками.

Инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны из временно оккупированных Крыма и Херсонской области. Присутствие иранских инструкторов на территории, временно захваченной россиянами, еще раз доказывает, что Тегеран является соучастником Москвы в военных преступлениях против Украины.

Ранее Иран опровергал поставки вооружения России. Но 5 ноября издание Associated Press опубликовало статью, в которой министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан впервые признал, что его страна поставила России беспилотники. Впрочем, он подчеркнул, что передача оружия якобы состоялась до начала войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы не иранские поставки оружия РФ, "мы бы сейчас были уже ближе к миру". Он добавил, что каждый, кто "помогает России продлевать эту войну, должен вместе с ней отвечать и за последствия войны".

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