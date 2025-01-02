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Украинские бойцы ударили по объекту оккупантов на Курщине: что известно о потерях РФ (видео)

Украинские бойцы ударили по объекту оккупантов на Курщине: что известно о потерях РФ (видео)

Армия РФ / Фото: Associated Press

Это был довольно успешный удар.

ВСУ, вероятно, ударили по месту дислокации оккупантов на Курщине. Есть потери в живой силе врага.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко.

Украинские бойцы нанесли удар по объекту оккупантов на Курщине

Украинские бойцы нанесли удар по объекту оккупантов на Курщине

Подробности

По данным СМИ, ракета попала в дом культуры в селе Ивановское, который использовали вражеские вооруженные силы. На кадрах видны припаркованные рядом военные автомобили с символикой оккупантов.

Как отметил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, значительные потери понесла 810-я бригада РФ.

Напомним, за декабрь 2024 года на фронте было ликвидировано около 50 тысяч российских оккупантов. Это рекордный месяц за год по уничтожению вражеских сил.

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