Украинские бойцы ударили по объекту оккупантов на Курщине: что известно о потерях РФ (видео)

Это был довольно успешный удар.

ВСУ, вероятно, ударили по месту дислокации оккупантов на Курщине. Есть потери в живой силе врага.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко.

Украинские бойцы нанесли удар по объекту оккупантов на Курщине

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По данным СМИ, ракета попала в дом культуры в селе Ивановское, который использовали вражеские вооруженные силы. На кадрах видны припаркованные рядом военные автомобили с символикой оккупантов.

Как отметил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, значительные потери понесла 810-я бригада РФ.

Напомним, за декабрь 2024 года на фронте было ликвидировано около 50 тысяч российских оккупантов. Это рекордный месяц за год по уничтожению вражеских сил.

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