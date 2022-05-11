Украинские бойцы уничтожили 26350 российских военных и 160 вертолетов: обновленные данные о потерях РФ

По состоянию на 11 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют 26 350 человек. Данные уточняются.
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 11.05 ориентировочно составили:
- личного состава около 26350 (+350) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1187 (+17) ед;
- боевых бронированных машин – 2856 (+48) ед;
- артиллерийских систем – 528 (+9) ед;
- РСЗО – 185 (+0) ед;
- средств ПВО – 87 (+0) ед;
- самолетов – 199 (+0) ед;
- вертолетов – 160 (+2) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10);
- крылатые ракеты – 94 (+0);
- корабли / катера — 12(+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1997 (+17) ед;
- специальной техники – 41 (+0).
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 77-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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