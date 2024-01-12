Украинские бойцы уничтожили подразделение оккупантов на Запорожском направлении (видео)

Враги продолжают сунуть, хотя и понимают, чем это кончается.

Россияне пытались захватить позиции ВСУ вблизи населенного пункта Приютное в Запорожье. Нашим защитникам удалось отразить вражескую атаку.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали кадры уничтожения очередного подразделения оккупантов в Запорожском направлении

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Как пишет журналист, три штурмовые группы по шесть человек из состава 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии предпринимали попытку захвата позиций наших военных. К счастью, ничего у них не вышло. Так, благодаря слаженным действиям 127-й бригады ТрО атака была отбита, позиции удалось удержать.

Подавляющее большинство российских окупантов было ликвидировано, другая выжившая часть добровольно сдалась в плен.

Интересны детали: все бойцы – бывшие заключенные, завербованные МО РФ.

Ранее ВСУ показали яркую подборку кадров ликвидации личного состава противника в блиндажах и окопах с помощью сбросов с дронов. Это работа бойцов 3-й бригады оперативного назначения Спартан во взаимодействии с отрядом Центра специального назначения Омега.

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