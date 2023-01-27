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Украинские бойцы уничтожили склад с боекомплектом россиян под Бахмутом: видео

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
4710
Время на прочтение
1 мин
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Украинские бойцы уничтожили склад с боекомплектом россиян под Бахмутом: видео

скриншот с видео

Нацгвардейцы и артиллеристы уничтожили вражеский склад с боеприпасами в Донецкой области.

Украинские защитники уничтожили склад с боекомплектом оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщили в МВД Украины.

"На Бахмутском направлении 3 бригада оперативного назначения НГУ совместно с 44-й отдельной артиллерийской бригадой ВСУ обнаружили и уничтожили склад БК противника", — говорится в сообщении.

На складе были противотанковые мины, выстрелы в ПТУР, РПГ и боеприпасы для стрелкового вооружения.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки у Бахмута и Марьинки, поразили пункты управления и позиции врага.

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Дата публикации
Просмотры
4710
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