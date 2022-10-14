Украинские бойцы затрофеили РСЗО "Ураган" оккупантов: видео

Украинские бойцы захватили РСЗО "Ураган" оккупантов на одном из направлений ведения боевых действий.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Брачук.

"Воины ССО Украины затрофеили РСЗО "Ураган" во время освобождения одного из населенных пунктов Херсонщины", — говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, в российской обороне в Херсонской области произошел частичный обвал. Очень важной победой для ВСУ является освобождение Давидова Брода, где оккупанты имели достаточно крепкие позиции.

Кроме того, жителям оккупированных районов Херсонской области грозит гуманитарный кризис, поскольку российские военные используют немногочисленные переправы через Днепр для перевозки оружия, а не продовольствия.

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