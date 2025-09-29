Украинские бойцы FPV-дроном уничтожили российский вертолет Ми-8 — яркие кадры

Реклама

Украинские бойцы уничтожили очередной вертолет Ми-8 РФ. Впечатляет, что это удалось сделать FPV-дроном.

Об этом сообщает Командующий СБС «Мадьяр».

Дата публикации 11:03, 29.09.25

Задание выполнили пилоты 59 бригады Сил Беспилотных Систем.

«Вертолет Ми-28 дроном фпв Уничтожили пилоты 59 бригады Сил Беспилотных Систем», — написал он.

Напомним, воины ГУР МО недавно нанесли удары по военным объектам РФ в Крыму. Были поражены два вражеских вертолета Ми-8.

Поставленную задачу реализовало спецподразделение ГУР «Призраки». Так, бойцы дронами ударили по российской авиабазе в оккупированном Гвардейском, недалеко от Симферополя. В результате атаки успешно поражены два российских вертолета Ми-8.

Стоимость воздушных судов, выведенных из строя вражеских, составляет от 20 до 30 млн. дол.