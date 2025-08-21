Оператор дрона

Реклама

Российские оккупанты нашли способ не пропускать дроны украинской аэроразведки вглубь своих позиций. В ближайшие месяцы бойцам ВСУ придется воевать «вслепую».

Такое предупреждение сделал офицер ВСУ Серафим Гордиенко в своей колонке для издания «Фокус».

По его словам, на всей линии фронта противник разворачивает эшелонированную линию FPV-перехватчиков, создавая так называемые «киллзоны», которые порой доходят до 15-20 км вглубь противника.

Реклама

«Все разведывательные борта, которые пытаются летать там днем — с большой вероятностью сбиваются. Пока системно не сбивают ночью, но это вопрос времени. Подниматься выше (на 4000, 5000 метров) тоже не дает результата, враг научился сбивать и там. Вести „секторную разведку“ на большинстве направлений пока невозможно», — заявил аэроразведчик.

Серафим Гордиенко отметил, что такая ситуация стала следствием работы российского «центра перспективных беспилотных технологий „Рубикон“» и их мобильных огневых групп.

«С увеличением массированности применений „Рубикона“ на направлениях и традиционно плохой осенней погодой, аэроразведка прекратит свою регулярность», — предупреждает он.

Офицер ВСУ отметил, что установка «миниребов» на дроны-разведчики, применение системы «уклонист» (когда при детекции вражеского перехватчика «крыло» резко делает маневры, которые уменьшают возможность попадания) и полеты на больших высотах являются временными мерами, которые не изменят ситцацию.

Реклама

«Решения пока нет, и найти это решение — задача номер один для компаний-производителей и для многих военных R&D центров. Если решение не будет найдено, в следующей весенней кампании нам будет очень сложно», — подытожил он.

Напомним, ранее ВСУ получили новые дроны серии MTS от чешской компании LPP Holding. Эти беспилотники оснащены искусственным интеллектом и способны выполнять боевые задачи без необходимости в спутниковой связи или постоянном управлении оператором.