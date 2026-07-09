Украинские бойцы поразили целый ряд объектов нефтяной инфраструктуры РФ: детали от Зеленского

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Украинские военные продолжают наносить дальнобойные удары по объектам в России, которые обеспечивают ее нефтяной сектор и поддерживают военную политику Кремля. Воины СБУ поразили две российские нефтебазы — в Ставропольском крае и в Тверской области. Оба объекта расположены примерно в 500 километрах от линии фронта.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Воины СБУ поразили две нефтебазы — в Ставрополе и Твери. Обе примерно в 500 километрах от линии фронта», — сообщил Зеленский.

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Кроме того, украинские подразделения атаковали резервное хранилище для накопления и хранения горючего, расположенное примерно в 800 километрах от передовой. Также была поражена нефтеперекачивающая станция в Уфе — почти в 1500 километрах от украинской границы, а еще один удар пришелся по нефтеналивному терминалу в Ростовской области.

Зеленский поблагодарил украинских военных за эффективную работу.

«Мы давно предложили России закончить эту войну, и каждый день затягивания должен приносить ощущение войны туда, откуда это все и началось — в Россию», — подчеркнул президент.

Ранее в России сообщили об очередных атаках беспилотников. Так, взрывы прогремели в нескольких регионах, в частности в Уфе, где после удара вспыхнул нефтяной объект. По данным местных источников, под ударом оказались объекты топливно-энергетического комплекса РФ. Впоследствии СБУ подтвердила: была проведена спецоперация на территории РФ, в ходе которой удалось поразить линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Черкассы» в Республике Башкортостан.

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