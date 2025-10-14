Украинские бойцы продвинулись возле Покровска: Сырский сообщил о потерях врага

Фронт / © ТСН.ua

В Генштабе сообщили, что украинские воины за прошедшие сутки уничтожили противника на территории 3.4 кв км Покровского района Донецкой области. Штурмовые подразделения ВСУ по отдельным направлениям продвинулись до 1.6 км.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Армия РФ предприняла попытку наступления тремя колоннами. Из 12 единиц техники 11 уничтожены. Потери противника составили более 30 военных в районе Владимировки и Новоторецкого. Продолжается зачистка близлежащих территорий.

Как отмечается, несмотря на неудачные попытки врага продвинуться на некоторых направлениях, воинами за прошедшие сутки проведен поиск и уничтожение противника на территории 3.4 кв. км Покровского района Донецкой области.

«Штурмовые подразделения по отдельным направлениям продвинулись до 1.6 км. Спасибо всем украинским защитникам, которые уничтожают врага, особенно хочу отметить защитников из состава 33 отдельного штурмового полка и 253 батальона», — сказал Сырский.

Также подсчитали, что за время Добропольской операции:

уволено - 182.4 кв км;

зачищено от ДРГ противника – 224.7 кв км.

Напомним, вчера, 13 октября, армия РФ вновь предприняла попытку малого механизированного штурма в направлении Мирнограда Донецкой области. Сейчас идет зачистка. По словам военного Станислава Бунятова с позывным «Осман», враг уже понес потери в технике, а ликвидация живой силы еще продолжается.

«Две ББМ (боевая бронированная машина — ред.) стали легкой добычей, за пехотой идет охота. Кроме них, добавляет Бунятов, в этом направлении ежедневно лезут двойки (оккупанты по двое — ред). Поэтому работа кипит 24/7», - подчеркнул он.