Украинские бойцы сожгли "Солнцепок" РФ в Харьковской области — яркие кадры
Украинские бойцы сожгли российский "Солнцепок", а также отработали по российским военным.
Пограничники-операторы FPV-дронов бригады «Форпост» метко отработали по тяжелой огнеметной системе ТОС «Солнцепек», укрытиям и живой силе противника. Задание выполнено на Волчанском направлении Харьковской области.
Кадры публикует ГНСУ.
Известно, что система крайне дорогостояща.
«На Волчанском направлении пограничники-операторы FPV-дронов бригады „Форпост“ метко отработали по тяжелой огнеметной системе ТОС „Солнцепок“, укрытиям и живой силе противника», — написали в ведомстве.
О точных потерях врага не сообщается.
Ранее эту «жирную цель» отработали операторы батальона беспилотных авиационных комплексов «Рарог» 24-й отдельной механизированной бригады. Они подловили российский ТГС-1А «Солнцепек», полностью заряженный и ночью выдвигавшийся на позицию для стрельбы. Наши воины дронами поразили и добили тяжелую огнеметную систему противника.
Напомним, что за минувшие сутки украинским воинам удалось ликвидировать 800 оккупантов. Общие боевые потери врага составили 1083790 человек. Потери же в технике составляют:
танков — 11156 (+1)
боевых бронированных машин — 23233 (+4)
артиллерийских систем — 32301 (+53)
РСЗО — 1477 (+1)
средства ПВО — 1213
самолетов — 422
вертолетов — 341
БПЛА оперативно-тактического уровня — 55446 (+170)
крылатые ракеты — 3664
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 60488 (+89)
специальная техника — 3952.