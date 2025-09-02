Украинские бойцы сожгли "Солнцепок" РФ в Харьковской области — яркие кадры

Пограничники отработали по армии РФ

Пограничники-операторы FPV-дронов бригады «Форпост» метко отработали по тяжелой огнеметной системе ТОС «Солнцепек», укрытиям и живой силе противника. Задание выполнено на Волчанском направлении Харьковской области.

Кадры публикует ГНСУ.

Известно, что система крайне дорогостояща.

О точных потерях врага не сообщается.

Ранее эту «жирную цель» отработали операторы батальона беспилотных авиационных комплексов «Рарог» 24-й отдельной механизированной бригады. Они подловили российский ТГС-1А «Солнцепек», полностью заряженный и ночью выдвигавшийся на позицию для стрельбы. Наши воины дронами поразили и добили тяжелую огнеметную систему противника.

Напомним, что за минувшие сутки украинским воинам удалось ликвидировать 800 оккупантов. Общие боевые потери врага составили 1083790 человек. Потери же в технике составляют:

