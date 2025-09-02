ТСН в социальных сетях

Украинские бойцы сожгли "Солнцепок" РФ в Харьковской области — яркие кадры

Украинские бойцы сожгли российский "Солнцепок", а также отработали по российским военным.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Пограничники отработали по армии РФ

Пограничники-операторы FPV-дронов бригады «Форпост» метко отработали по тяжелой огнеметной системе ТОС «Солнцепек», укрытиям и живой силе противника. Задание выполнено на Волчанском направлении Харьковской области.

Кадры публикует ГНСУ.

Известно, что система крайне дорогостояща.

«На Волчанском направлении пограничники-операторы FPV-дронов бригады „Форпост“ метко отработали по тяжелой огнеметной системе ТОС „Солнцепок“, укрытиям и живой силе противника», — написали в ведомстве.

О точных потерях врага не сообщается.

Ранее эту «жирную цель» отработали операторы батальона беспилотных авиационных комплексов «Рарог» 24-й отдельной механизированной бригады. Они подловили российский ТГС-1А «Солнцепек», полностью заряженный и ночью выдвигавшийся на позицию для стрельбы. Наши воины дронами поразили и добили тяжелую огнеметную систему противника.

Напомним, что за минувшие сутки украинским воинам удалось ликвидировать 800 оккупантов. Общие боевые потери врага составили 1083790 человек. Потери же в технике составляют:

  • танков — 11156 (+1)

  • боевых бронированных машин — 23233 (+4)

  • артиллерийских систем — 32301 (+53)

  • РСЗО — 1477 (+1)

  • средства ПВО — 1213

  • самолетов — 422

  • вертолетов — 341

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 55446 (+170)

  • крылатые ракеты — 3664

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 60488 (+89)

  • специальная техника — 3952.

