Украинские бойцы спасли собаку и овцу из "антидроновой" ловушки: щемящие кадры

Собака и овца / Иллюстративный фото / © twizz.com

Реклама

Возле Константиновки бойцы полка «Сафари» спасли собаку и овцу, которые запутались в антидроновой сетке. Животным уже ничего не угрожает.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Детали щемящего спасения

На днях во время выполнения боевого задания вблизи Константиновки бойцы полка «Сафари» бригады Нацполиции «Лют» заметили странные звуки — шорох и визг неподалеку. Как рассказали сами правоохранители, они не остались безучастными и решили проверить, что произошло.

Реклама

«Оказалось, что в антидроновой сетке запутались животные — собака и овца. Они застряли настолько сильно, что самостоятельно выбраться уже не могли, так что бойцы пошли их уволить», — говорится в сообщении.

Сначала испуганные и встревоженные животные сопротивлялись, но благодаря слаженным действиям бойцов, которые одновременно разрезали сетку и успокаивали четвероногих, их удалось осторожно уволить.

«Бойцы действовали слаженно: одни разрезали сетку, другие успокаивали животных и помогали осторожно их уволить», — отметили правоохранители.

Этот случай пример не только боевой готовности, но и человечности в сложных условиях на передовой.

Реклама

Ранее спасатели в Запорожье достали из-под бетонных плит травмированного мраморного лисеня, который попал в ловушку и не мог самостоятельно выбраться. Животное получило помощь, его обследовали и передали в специализированный центр для дальнейшего ухода и реабилитации. Событие зафиксировано на видео, обнародованном спасателями.