Украинские десантники из ПЗРК сбили вражеский ударный вертолет (видео)

ВСУ лишили российских оккупантов еще одного ударного вертолета.
"Крокодил" оккупантов вспыхнул.
Об этом сообщают в Десантно-штурмовых войсках ВС Украины.
"Львовские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24. Всего на счету ДШВ – уже 15 сбитых вертолетов противника", — говорится в сообщении.
Это произошло вчера, 10 мая, в одном из районов выполнения задач. Подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины с ПЗРК Stinger был сбит российский ударный вертолет Ми-24.
На видео зафиксировано, как пылает Крокодил оккупантов.
Напомним, что десантники 81-й бригады десантно-штурмовых войск уничтожили живую силу и технику российских оккупантов. ВСУ разбомбили вражескую технику и спрятавшихся возле жилых домов оккупантов.
Читайте также: