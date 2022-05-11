Украинские десантники из ПЗРК сбили вражеский ударный вертолет (видео)

ВСУ лишили российских оккупантов еще одного ударного вертолета.

"Крокодил" оккупантов вспыхнул.

Об этом сообщают в Десантно-штурмовых войсках ВС Украины.

"Львовские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24. Всего на счету ДШВ – уже 15 сбитых вертолетов противника", — говорится в сообщении.

Это произошло вчера, 10 мая, в одном из районов выполнения задач. Подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины с ПЗРК Stinger был сбит российский ударный вертолет Ми-24.

На видео зафиксировано, как пылает Крокодил оккупантов.

Напомним, что десантники 81-й бригады десантно-штурмовых войск уничтожили живую силу и технику российских оккупантов. ВСУ разбомбили вражескую технику и спрятавшихся возле жилых домов оккупантов.

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