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Украинские десантники из ПЗРК за утро "демилитаризовали" два российских Су-25

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Украинские десантники из ПЗРК за утро "демилитаризовали" два российских Су-25

Фото: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Украинские десантники меткими выстрелами утилизируют вражеские самолеты.

За сутки они уничтожили 2 вражеских "Грача".

Об этом сообщают "Десантно-штурмовые войска ВСУ".

"Сегодня 07 сентября, в одном из районов выполнения задач, подразделениями противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины были успешно сбиты два российских штурмовика Су-25 "Грач". Они были навсегда приземлены расчетами ПЗРК "Игла", - говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ в Харьковской области "закобзонили" находившееся в обороне подразделение мотострелков РФ.

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