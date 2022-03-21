Украинские десантники уничтожили группировку оккупантов из Перевального

Ликвидированы военнослужащие 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота РФ.

На юге Украины одна из отдельных десантно-штурмовых бригад ДШУ ВСУ уничтожила подразделение предателей из оккупированного Перевального.

Об этом сообщают в телеграмм-канале Оперативный ВСУ.

Раньше там была 36 бригада морская пехота и подразделы специального назначения, и те, кто не вышел, теперь вышли воевать против Вооруженных сил Украины.

"Предателей уничтожены, теперь они 200-е из 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота РФ", — говорится в сообщении.

Уничтожена также техника оккупантов.

Напомним, что министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что Кремль планирует привлекать к боевым действиям в Украине несовершеннолетних россиян, в частности, проводится скрытая мобилизация, чтобы применить мобилизованных на фронтах.