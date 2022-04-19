Украинские десантники уничтожили российское элитное мотострелковое подразделение из Томска: фото

Военным ВСУ удалось идентифицировать двух погибших оккупантов.

Недавно украинские десантники разбили и уничтожили бронегруппу одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобугской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС Российской Федерации, г. Томск. Именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места.

Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"В этот день, во время боя с мужественными украинскими воинами, многие российские оккупанты сгорели в пламени уничтоженных боевых машин. И только некоторых удалось идентифицировать по имеющимся документам", — говорится в сообщении.

В частности, при осмотре личных вещей одного оккупанта из Оренбурга, младшего сержанта Саккузиева Кайрата, удалось узнать о его военной карьере. "Профессия снайпера, наводчика-командира танка и окончание интенсивных курсов по программе выживания при Вольском военном институте материального обеспечения ему уже никогда не понадобятся", — отмечают в Генштабе.

Также украинские военные идентифицировали по нарукавным знакам и погонам еще одного уничтоженного молодого офицера – лейтенанта Кочановского А.М., "который также закончил свою недолгую жизнь, как десятки других его сослужащих в статусе преступника".

"Пожалуй, никто из элитной мотострелковой бригады из Томска не рассчитывал на такое развитие событий. Смерть российским оккупантам!", — отметили в ВСУ.

Читайте также: