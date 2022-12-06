Украинские десантники захватили группу оккупантов на Донбассе (видео)

На одном из направлений в плен в ВСУ попали оккупанты из ДНР.

Бойцы 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ захватили в плен трех российских захватчиков.

Об этом сообщил блоггер Necro Mancer, обнародовав соответствующее видео.

На кадрах видно, как три российских захватчика во время боя в одном из населенных пунктов попали в плен в ВСУ. Оказалось, оккупанты из "ДНР". Двое из них из оккупированного города Енакиево, еще один – из города Горловка.

"Где-то на Донбассе. Наши дни. Поймали одного горловского и двух енакиевских", — написал автор видео.

Напомним, что сегодня состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись 60 украинских защитников. Среди них бойцы Вооруженных сил, Нацгвардии, ГНСУ – 58 мужчин и две женщины.

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