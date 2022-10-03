Украинские десантники затрофеили гордость российского ОПК КамАЗ "Тайфун": видео

Украинские военные на одном из направлений ведения боевых действий захватили КамАЗ-63968 или "Тайфун-К" – универсальный бронеавтомобиль оккупантов повышенной защищенности на оригинальном шасси.

О захвате вражеской техники сообщил СтратКом ВСУ.

"Десантники 80-й ОДШБр затрофеили КамАЗ-63968 "Тайфун"! Стоимость без оборудования стартует от $2 млн", — говорится в сообщении.

Отметим, этот КамАЗ считается гордостью российского оборонно-промышленного комплекса. Он относится к классу MRAP с противоминной защитой от подрыва 8 кг в тротиловом эквиваленте. Противопульпная защита соответствует четвертому уровню.

Напомним, ранее военные ВСУ затрофеили расхваленную вражескую систему залпового огня "Солнцепек".

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