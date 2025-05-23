Ирина Верещук

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Украинцы, начиная со школьных лет, должны готовиться к защите своей земли от оккупантов.

Об этом заявила Ирина Верещук, заместитель руководителя Офиса президента Украины.

«Эта война— не на месяцы, а на десятилетие. РФ — наш враг на долгие годы. Мы должны перенастроить свое сознание, а новые поколения украинцев должны уметь жить в условиях постоянной угрозы. Если Россия будет знать, что мы готовы дать отпор и будет стрелять каждый дом, и под ними будет гореть земля — они не будут наступать. Вот наша стратегия, мы ее закладываем из школы. Дети должны знать, что такое война. Потому что мы, в конце концов, все живем в ней — и не стоит этого возражать», — сказала она.

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Напомним, лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский рассказал, о том, как украинцам следует умирать, и как ТЦК помогают людям осознать свою цель в жизни. Так, в программе «Рандеву с Яниной Соколовой» политик взялся утверждать, что уклонисты не хотят воевать из-за собственной бытовой скуки, бессмысленности существования, наркотической жизни и глупости.

По словам Корчинского, военную службу следует воспринимать как большое происшествие. На замечание Соколовой о том, что происшествие может завершиться смертью, политик дал ответ:

«Что бы мы ни делали, мы закончим смертью. Но смерть в бою за отечество — это высокосмысловая смерть, это прекрасно. А смерть в луже мочи на полу коридора больницы, где на тебя всем наплевать, в глубокой старости и в маразме — это самое худшее, что может случиться с человеком».

Как сообщили в Минобороны Украины, мужчины в возрасте 18-24 лет, которые решат вступить на военную службу по контракту, смогут занимать исключительно боевые должности.

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