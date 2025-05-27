Украинские дети выезжают за границу после школы: министр образования ответил, нужно ли волноваться

Оксен Лесовой.

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В Украине наблюдается тенденция выезда школьников за границу по завершении 11 класса. В то же время, по словам министра образования и науки Украины Оксена Лесового, речь идет не о массовом оттоке.

Об этом сообщает Іnterfax.

"Я бы не сказал, что это массово, но тенденция такова. Безусловно, у нас есть ряд задумок, как смягчить такую негативную тенденцию, не доведя ее до уровня угрозы", - сказал министр журналистам в Киеве во вторник.

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Он подчеркнул, что первое, с чем связано желание старшеклассников уезжать из Украины, – это вопрос безопасности.

В то же время, Лесовой подтвердил позицию вице-премьера Алексея Чернышева о том, что все украинские дети, которые вернутся из-за границы, имеют право на место в украинской школе, независимо от уровня знаний.

"Более того, места для украинских детей, которые будут возвращаться, есть. Сегодня у нас очень много недоукомплектованных школ. Школы с удовольствием забирают себе детей. Здесь вообще нет проблемы, это абсолютно правильная политика", - подчеркнул Лесовой.

Напомним, на четвертый год полномасштабной войны демографическая ситуация в Украине продолжает ухудшаться. Смертность уже втрое превышает рождаемость, а перспективы возвращения миллионов уехавших за границу украинцев остаются неопределенными.

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І